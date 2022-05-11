شكرا لبحثكم عن خبر طريقة مهمة لتسريع الانترنت .. اختر هذه الأماكن لجهاز الروتر "الواي فاي" في منزلك والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ذا كنت تواجه ضعف سرعة اتصال الإنترنت المنزلي، فهناك احتمال كبير أنك تقوم بوضع جهاز “الواي فاي” في المكان غير المناسب.

قد يكون انتقاء المكان الصحيح لوضع جهاز “الواي فاي” أمرًا صعبًا، خاصة وأن هناك أماكن في المنزل ينصح دائما بتجنبها، وفقا لما أوردته صحيفة نيويورك بوست.

الخزائن:

بعضنا يريد ترك جهاز الواي فاي في مكان محجوب، ولا عجب أن أول مكان يخطر على البال هو الخزانة.

ومع ذلك، فإن القيام بهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اتصال الإنترنت وهو ما يضعف من إشارته.

اختر موقعا مركزيا بالمنزل:

يبث جهاز الواي فاي إشارة في جميع اتجاهات المنزل. لذا كلما كان في موضع مركزي، كلما كان ذلك أفضل ويساعد بالتالي في الحصول على إنترنت جيد ومستمر.

وضع الجهاز بمنتصف المنزل يتيح الفرصة لجميع أركان المنزل من الحصول على إشارة قوية، على عكس وضعه بجوار الشرفات، الأمر الذي يجعل الإشارة تتشتت خارج المنزل.

أحواض السمك

إذا كان لديك في المنزل حوض للأسماك، فتجنب وضع جهاز الواي فاي بجواره مباشرةً.

في الواقع، تمتص أحواض السمك قدراً كبيراً من موجات الراديو التي يصدرها الجهاز، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على اتصالك بشبكة الإنترنت.

الأجهزة الكهربائية الكبيرة

إذا كان جهاز الـواي فاي بجانب التلفزيونات أو الميكرويف أو غيرها من الأجهزة الكهربائية الكبيرة فقد يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على اتصال الإنترنت.

المشعات الحرارية

لن تؤثر درجة الحرارة من المشعات على الاتصال الانترنت في حد ذاته، إلا انها قد تتسبب في تلف الجهاز.

تحقق من سرعة الانترنت أولاََ

قبل أن تقوم بتحريكه في كل أرجاء المنزل لتسريع إتصال الإنترنت، تأكد من أن المشكلة ليست في الواقع من الجهاز نفسه.

واي فاي

في هذا السياق، يحذر خبير الإنترنت نيك بيكر “يجب أن تكون قادرًا على رؤية عدد الأضواء الموجودة على الجهاز. إذا كانت الأضواء كلها ممتلئة، فقد تكون هناك مشكلة في الجهاز.”

مضيفََا “قبل أن تقوم بسحب جميع الأسلاك من الجهاز وتحريكه في أرجاء المنزل، تحقق أولََا مما إذا كانت شبكة الواي فاي لديك قوية وقم بإجراء اختبار سرعة الانترنت.”