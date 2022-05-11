وزارة الخارجية تدين جريمة استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

اعربت وزارة الخارجية، عن ادانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، خلال تأديتها لعملها الصحفي في مخيم جنين.



واكدت وزارة الخارجية في بيان لها، ان ارتكاب هذه الجريمة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية..داعية الى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة.

كما اعربت وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لعائلة الفقيدة وللحكومة والشعب الفلسطيني..متمنية الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.