شمسان يضع حجر أساس مشروع طريق تعز - التربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

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وضع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان الثلاثاء حجر أساس مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق تعز - التربة البالغ تكلفته ١٠ مليار و ٩١ مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق .



واطلع شمسان مدير الفروع في صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل مكي على مكونات المشروع الذي تنفذه على ثلاث شركات مقاولات بطول 69 كيلو متر ويتضمن بجانب سفلتة الطريق بناء الجدران الساندة وعبارات المياه ويستمر العمل فيه ٥ اشهر .

وأكد المحافظ شمسان على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي انتظرته تعز طويلا كونه يشكل الشريان الرئيسي للمحافظة بما يسهل نقل السلع والبضائع وكذلك السفر .