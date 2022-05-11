محافظ المهرة يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز دور المؤسسات وتحسين الخدمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شدد محافظ المهرة محمد علي ياسر، على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل المؤسسي بما يعزز دور المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات والالتزام بالعمل والدوام الوظيفي وتنفيذ المهام والواجبات.



واكد محافظ المهرة خلال تراسه، اليوم، اجتماعاً مشتركاً للمكتب التنفيذي واللجنة الامنية، على اهمية الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية وتعزيز النجاحات التي تحققت بما يساهم في تثبيت الأمن وحالة الاستقرار التي تنعم بها المحافظة..داعياً الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات التي تواجه المحافظة والوطن..لافتاً الى أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف والشراكة والتوافق ووضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.

وثمن محافظ المهرة، الدعم والاهتمام الذي قدمته القيادة السياسية والحكومة للمحافظة والذي نتج عنه تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية والتنموية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار..مشيداً بدعم واهتمام مجلس القيادة الرئاسي للمحافظة، وتجاوب الحكومة والوزراء مع احتياجات السلطة المحلية والحرص على الارتقاء بالبنية التحتية بالمحافظة.

كما تطرق المحافظ بن ياسر، إلى جهود السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع خاصة في مجال الكهرباء والطرق والصحة ودعم المكاتب والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية بموازنات مالية ونفقات تشغيلية لممارسة أدائها واستمرار الخدمات وتحسينها.

فيما تطرق، الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيل أول المحافظة مختار بن عويض، جهود السلطة المحلية المبذولة في مختلف المجالات.