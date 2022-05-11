الارياني: مليشيا الحوثي تفاقم المعاناة الانسانية لملايين المواطنين وتفتعل ازمة للمشتقات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان قيام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران بافتعال ازمة جديدة للمشتقات النفطية في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها، والتلاعب بأسعارها، رغم استمرار وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة بواقع سفينتين اسبوعيا، استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين والتضييق على سبل عيشهم‏.



واوضح معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان عدد سفن المشتقات النفطية التي افرغت حمولتها في ميناء الحديدة اعتبارا من تاريخ 1 ابريل وحتى 8 مايو بلغت (10) سفن محملة ب (268,911) طن مترى، بالإضافة إلى سفينتين محملة ب (60.000) طن متري من الديزل تم منح التصاريح لها، وهي كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي ل 3 اشهر‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بإدانة ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية التي تفاقم المعاناة الانسانية لملايين المواطنين، وتفرغ الهدنة الاممية من مضمونها، والضغط لتدفق المشتقات النفطية بصورة طبيعية بمناطق سيطرتها، وتوجيه عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة.