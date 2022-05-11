شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: ناشطة مقربة من عفاش تنشر صورتها الخاصة من 4000 صورة استولى عليها الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الناشطة في حزب المؤتمر الشعبي العام، حنان حسين، إنها تتلقى تهديدات يومية بنشر صورها الشخصية، من قبل جهات في حزب المؤتمر وأخرى في مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت حسين في منشور على حسابها الشخصي في فيسبوك إنها كانت تملك أربعة الف صورة شخصية في جهاز لابتوب كان في منزلها الذي احتله الحوثيين، وكل يوم تتفاجأ بصورة عبر الخاص تهددها بأنهم سينشروها .

وتابعت: "رغم اني لا املك اي شيء معيب او مخل، إلا أن هناك ايادي مؤتمرية وحوثية تريد تشويه صورتي، ولكن لا اهتم فمن دخل سوق هذه السياسة لا ينصدم ولا يستغرب".

وأضافت: "المؤلم ان تحدث التسريبات بأيادي نسائية وكل واحدة تمثل انها حقوقية ومدعومة من حزب المؤتمر وليس من الحوثيين، تعمل لصالح هؤلاء السفهاء".

ونشرت الناشطة حنان حسين، أحد هذه الصور على صفحتها على الفيس، مؤكدة أن الصور لا تحتوي على شيء معيب او مخل وأن المرأة ستظل حرة كريمة بعيداً عن الحجاب والجسد والشعر .

مضيفة: "ستظل لعناتي تطاردكم يامن عجزتم عن احترام كوني امرأة يمنية وحتى عجزتم عن حمايتي ممن اراد تدميري بل سلطتم عليا كل جبروتكم وسلطتكم من قهر واحتجاز وتهديد بالترحيل والنفي والاعتقال وان عارضتكم وإن ناهضت فكركم الرجعي المتطرف . كان يجب ان تكونوا رجال دولة وكان يجب أن يكون معارضيكم على الاقل رجال مع النساء".

واردفت بالقول: "كان لابد ان تترفعوا وتحاربوا السياسة بالسياسة والفكر بالفكر والثقافة بالثقافة وليس بجسد النساء وشعورهن وحياتهن الخاصة".

واختتمت بالقول: "لن تهزوا شعرة من رأسي بهكذا صور … وها أنا نشرتها بعد اربع سنوات من التحمل لرخصكم" .