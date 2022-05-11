الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده الكامل لليمن لاستكمال آليات إدارة الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، امس، برقيتي تهنئة من نظيره المصري، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الفطر المبارك وأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان كرئيس لمجلس القيادة.



وأعرب الرئيس المصري، عن أمنياته بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وللشعب اليمني المزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم.

وتمنى الرئيس المصري، لرئيس مجلس القيادة الرئيس، النجاح في أداء مهامه الجديدة وتحقيق كل ما يصبوا إليه الشعب اليمني من آمال وطموحات.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر الكامل، حكومة وشعبا، على دعم اليمن لاستكمال آليات إدارة البلاد، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار وصون مقدراته وتفعيل إرادته من خلال مؤسساته الوطنية الفاعلة، من أجل انطلاق عملية التنمية والإصلاح، وبناء دولة قوية ومؤثرة في محيطها العربي والإقليمي".