شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التربية يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بمجال التعليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، امس، في العاصمة السعودية الرياض، مع نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بمجال التربية والتعليم وآفاقه المستقبلية.



وتطرق الجانبان خلال لقائهما على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم في الرياض، إلى استثمار التقنيات التعليمية الحديثة، وما تقدمه من خدمات في مجال التعليم، لمساعدة الطلاب والطالبات اليمنيين.

وأكد العكبري وآل الشيخ، أهمية المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، في تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مجال التعليم.