شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قائد عسكري كبير بقوات هيثم قاسم طاهر بمسدس نجله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قائدا عسكريا، يوم الأحد، برصاص نجله، جراء خلافات عائلية، في منطقة ردفان بمحافظة لحج.وقال مصدر عسكري، إن العقيد محمد أحمد غالب البرك، قائد كتيبه القيادة في اللواء 20 مشاه الذي يقوده اللواء هيثم قاسم طاهر في الساحل الغربي، قتل مساء أمس برصاص نجله في منطقة “الربوة” التابعة لمديرية الحبيلين.

وأوضح المصدر، أن مشادات نشبت بين البرك (60 عامًا) ونجله محمد في الثلاثينيات من عمره، جراء خلاف أسري، تطور إلى قيام الأخير بإطلاق النار على والده.

كما أشار المصدر، إلى أن العقيد محمد البرك تعرض لأكثر من 3 طلقات نارية من سلاح مسدس، ومن مسافة قريبة، أصابته في الرأس والرقبة والصدر.

وذكر المصدر، أنه جرى إسعاف الضحية إلى مستشفى ردفان العام. لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله. فيما نجله الجاني لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية في المديرية ضبطت الجاني، اليوم الاثنين، قبل إم

حالته إلى الجهات المختصة وفقا للقانون.