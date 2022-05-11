شكرا لبحثكم عن خبر الدكتور جميح لـ عبد الملك الحوثي ليس من الشجاعة ارسال طفل للحرب فيما انت لا تجرؤ ان تخرج من كهفك ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب السياسي اليمني، محمد جميح أن عبدالملك الحوثي يُحدث أتباعه عن الشجاعة فيما هو لا يجرؤ على إلقاء خطاب مباشر.

وأشار جميح خلال تغريدة له على موقع تويتر إلى أن القتال اخلاق وليش من الشجاعة استقطاب طفل عمره 13 سنة للحرب في إشارة إلى تجنيد الحوثيين للاطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال.

وكتب جميح تغريدته في موقع تويتر قائلاً:

‏يُحدث عبدالملك الحوثي أتباعه عن الشجاعة والإقدام في المعارك، فيما هو لا يجرؤ على إلقاء خطاب مباشر في الأتباع أو حتى القيام بجولة في شوارع العاصمة التي يسيطر عليها.

القتال أخلاق وليس من الشجاعة استقطاب طفل عمره 13 سنة للحرب دفاعاً عن بالغ لا يستطيع أن يخاطب الناس إلا من وراء شاشة.