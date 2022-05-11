شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. اول ظهرو رسمي للشعيبي في مجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر الدكتور يحيى الشعيبي وهو محافظ عدن السابق وسفير اليمن في المانيا ضمن طاقم الرئيس رشاد العليمي وذلك لأول مرة منذ عودته الى عدن. وظهر الشعيبي خلال لقاء مع المبعوث الاممي الى اليمن هانز جودنبرغ الذي زار عدن اليوم . وعاد الشعيبي قبل أيام الى محافظة عدن وسط انباء بتعيينه مديرا لمكتب الرئيس رشاد العليمي . ولم يعلن رسميا حتى الان تعيين الشعيبي في هذا المنصب الا ان حضوره اليوم ربما يرجح فرضية هذا التعيين . والشعيبي احد الكوادر الحكومية المشهود لها بالكفاءة والعقلانية .

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