شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ نبيل شمسان..يضع حجر الأساس لمشروع صيانة وإعادة تأهيل خط تعز التربة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وضع الأستاذ نبيل شمسان محافظ محافظة تعز حجر الأساس اليوم لمشروع صيانة وإعادة تأهيل خط تعز التربة للمقاطع الثلاثة بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وفي كلمته التي ألقاها في حفل التدشين ووضع حجر الأساس تقدم محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان بالشكر الجزيل أصالة عن نفسه ونيابة عن مواطني محافظة تعز لفخامة رئيس مجلس القيادة السياسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور على اهتمامكم الكبير بالمشروع الحيوي الرابط بين تعز والتربة.

وبين شمسان في كلمته - وسط حضور مسؤولي السلطة المحلية في المحافظة والمديريات وومثلي الشركات المنفذة للمشروع- أن تدشين العمل لتنفيذ المشروع يأتي في خضم توافقات وطنية مبشرة بالخير الكثير. وقال شمسان أن هذا المشروع الذي انتظرناه طويلا سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية نقل السلع والبضائع وتنقل المواطنين وانهاء معاناة المسافرين ، وتخفيف الحصار عن محافظة تعز.

بدورهم ابدى مسؤولو السلطات المحلية بالمديريات التي يمر فيها المشروع على استعداهم التام في تسهيل وتذليل الصعاب أمام الشركات المنفذة للمشروع الحيوي الذي اعاد للدولة قيمتها من خلال صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وقيادته المتمثلة بالمهندس معين الماس، مؤكدين أن هذا المشروع الذي يموله صندوق صيانة الطرق والجسور يعد الأول للمحافظة منذ العام 2011م.

يذكر أن المشروع ينفذ على ثلاثة مقاطع بطول 69 كيلو متر ابتدءاً من جولة نادي الصقر في منطقة بيرباشا بمدينة تعز إلى مدخل مدينة التربة. وستقوم بتنفيذه ثلاث شركات هي شركة ارم ستار المقطع الأول , وشركة المليكي المقطع الثاني فيما المقطع الثالث لشركة الخضيري.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.