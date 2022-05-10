"شمسان" يدشن العمل بمشروع طريق تعز- التربة بتكلفة أكثر من 10 مليار ريال

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، العمل بمشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق تعز - التربة الاستراتيجي جنوبي المحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال شمسان خلال وضع حجر الأساس:"اليوم يتم تدشين البدء بتنفيذ المشروع على 3 مراحل وبوقت واحد والانتهاء منه خلال 5 أشهر بتكلفة 10 مليار ومائة واحد وتسعون مليون بتمويل صندوق صيانة الطرق".



وأوضح أن هذا المشروع الاستراتيجي انتظرته تعز طويلا كونه يشكل الشريان الرئيسي للمحافظة بما يسهل نقل السلع والبضائع وكذلك سهولة تنقل المواطنين بالسفر.



وأشار محافظ تعز إلى أنه سيتم إصلاح طريق الكربة الصحى وطريق الكدحة وخلال الايام القليلة القادمة سيبدأ إصلاح وتأهيل طريق هيجة العبد بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



من جهته أوضح المهندس نبيل مكي مدير الفروع بصندوق صيانة الطرق أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل ثلاث شركات بدءاً من جولة نادي الصقر ببيرباشا إلى مدخل مدينة التربة للشركات الثلاث وهي شركة ارم ستار المقطع الأول, وشركة المليكي المقطع الثاني.



فيما المقطع الثالث لشركة الخضيري حيث يبلغ طول الخط بدءا من جولة نادي الصقر بيرباشا إلى مدخل مدينة التربة 69 كيلو متر ويتضمن بجانب سفلتة الطريق بناء الجدران الساندة وعبارات المياه .

