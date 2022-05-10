اليمن.. قرار بتعيين الدكتور "يحيى الشعيبي" مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن الدكتور رشاد العليمي، الثلاثاء، قرارا بتعيين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأنه "صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الاولى منه بتعيين الدكتور يحيى محمد الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية".



وقبل هذا القرار كان الشعيبي يشغل منصب سفير اليمن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام 2016، وعاد قبل يومين إلى العاصمة المؤقتة عدن.



والشعيبي هو أكاديمي وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام من مواليد محافظة لحج عام 1952م، وحاصل على الماجستير في الكيمياء الفيزيائية ودكتوراه في الكيمياء التحليلية من الولايات المتحدة الأمريكية.



المناصب التي تقلدها:

عين وزيراً للتربية والتعليم في العام 1997م .

عين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في العام 2001م.

عين محافظا لمحافظة عدن في العام 2003م.

عين وزيراً للدولة - أميناً للعاصمة صنعاء في التشكيل الحكومي في 5 إبريل 2007م .

عين وزيراً للتعليم العالي في 7 ديسمبر 2011م في حكومة الوفاق الوطني ثم قدم استقالته منها في 4 يوليو 2012م.

عين سفيرا فوق العادة للجمهورية اليمنية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في 22/8/2016.

