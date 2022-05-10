شكرا لبحثكم عن خبر وكالة: اليابان تقدم 10 ملايين دولار منحة لليمن لمواجهة أزمة الغذاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية أن اليابان أعلنت يوم الثلاثاء عن تقديم منحة طارئة لليمن بعشرة ملايين دولار عبر برنامج الأغذية العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء في البلاد، وذلك وسط تحذيرات من أزمة حادة في مخزون القمح والسلع خلال الأشهر القادمة.

ونقلت الوكالة عن الحكومة اليابانية قولها في بيان إن هذه المنحة تأتي في إطار جهود اليابان للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم اتفاق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في البلد الغارق في النزاع الدامي للعام الثامن على التوالي.

وأكدت اليابان أن الوضع الإنساني في اليمن قد يزداد تدهورا بسبب تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وتوقع البيان أن يستفيد من هذه المساعدة ما يقرب من 2.5 مليون شخص.

وتزايدت التحذيرات من تفاقم أزمة الجوع وارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الحاد في اليمن، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على إمدادات القمح العالمية. واليمن من أكبر الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا وروسيا في المنطقة حيث يستورد ثلث احتياجاته من القمح من البلدين.

ودمر الصراع اليمني اقتصاد البلاد وشرد الملايين وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.

وخفض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير كانون الثاني الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص من أصل 13 مليون شخص يقوم بدعمهم شهريا بسبب نقص التمويل.

وتلقت الأمم المتحدة في مارس آذار 1.3 مليار دولار فقط لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022، أي أقل بكثير من المبلغ المنتظر والذي يبلغ 4.27 مليار دولار.

وجاءت تعهدات إضافية منذ ذلك الحين من السعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي، لكن التمويل لا يزال غير مستقر.