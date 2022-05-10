شكرا لبحثكم عن خبر تعيين الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الاولى منه بتعيين الدكتور يحيى محمد الشعيبي مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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