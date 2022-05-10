شكرا لبحثكم عن خبر تستهدف خمس محافظات يمنية ....اختتام النزولات الميدانية لمشروع الطاقة المتجددة لتحسين الحياة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المكلا/ إعلام المشروع

أختتم اليوم أنشطة النزولات الميدانية لمشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن والذي يأتي بمساهمة ثلاثية من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي(اجنفد) ومؤسسة صلة للتنمية، وشمل النزول على سبعة عشر مديرية في خمس محافظات يمنية( حضرموت – أبين - لحج – وتعز- الحديدة ) .

ويشمل المشروع تنفيذ 200 منظومة طاقة شمسية في أربعة مجالات ( مجال المياه ومجال الزراعة المستدامة ومجال تشغيل المرافق الصحية والتعليمية ومجال إنارة البيوت ) , حيث سيتم تنفيذ 12 منظومة شمسية لتشغيل آبار مياه الشرب و 35 منظومة شمسية للري الزراعي و20 منظومة لتشغيل مرافق صحية وتعليمية و133 منظومة شمسية لإنارة بيوت الأسر الفقيرة والمعدمة.

هذا وقد عملت إدارة المشروع على تدريب فريق المسح الميداني على أدوات العمل والتنسيق مع السلطات المحلية وكذلك التعريف بالجهات المانحة ومعايير الاختيار والنزول على المواقع المستهدفة بمعية الجهة الاستشارية.

الجدير بذكر ان المشروع سوف يعمل على أحداث نقلة نوعية في تحسين الحياة المجتمعية والمعيشية للمواطنين اليمنيين من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة.