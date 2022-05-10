شكرا لبحثكم عن خبر وصول المبعوث الأممي لدى اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*عدن | سبأنت*

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ ، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الموقتة عدن ، لمناقشة القضايا المتعلقة بإحلال السلام في البلاد مع قيادات المجلس الرئاسي .

حيث سيلتقي المبعوث الأممي بقيادات المجلس الرئاسي ممثلة برئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي ، و اعضائة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية المتعلقة بعملية إحلال السلام و الهدنة القائمة ، والسعي نحو تحقيق حوار سياسي جاد لترسيخ دعائم السلام المستدام بين جميع الاطراف .

وكان في استقبال المبعوث الأممي في مطار عدن نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي للعاصمة المؤقتة عدن بدر معاون ، و رئيس دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية مثنى العامري .

تعد هذه الزيارة الاولى للمبعوث الأممي بعد وصول قيادات المجلس الرئاسي إلى العاصمة الموقتة عدن في أبريل الماضي .