البحسني يطلع على صيانة النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، على سير أعمال صيانة ضريح الجندي المجهول بالنصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت.



وتعرف اللواء الركن البحسني، على سير أعمال الصيانة، التي تشمل إصلاح السيراميك، وشبكة الكهرباء، وأعمدة الإنارة، والبوابات الرئيسية والفرعية للنصب التذكاري .. مشددا على ضرورة الاهتمام بنظافة الموقع والمساحات الخضراء فيه .. موجها برفع وتيرة العمل وسرعة إنجاز كافة أعمال الصيانة في الموقع.

كما اطلع البحسني، على سير الأعمال الجارية في مشروع حديقة النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت، الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 12 ألف متر مربع، ويتكون من مسرح مفتوح وكافتريات مع ملحقاتها، وجلسات للعوائل، ومناطق خضراء، وإنارات .. موجها بسرعة إنجاز كافة الأعمال الإنشائية والفنية، وفقًا للمواصفات المعتمدة والفترة الزمنية المحددة.