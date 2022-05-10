محافظ تعز يطلع على سير العمل في مكاتب المالية والخدمة المدنية والتخطيط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، امس، على سير العمل في مكاتب المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي.



واستمع المحافظ شمسان خلال زيارته، لشرح من مدراء المكاتب حول سير العمل والاجراءات ومهام الادارات المختلفة، حيث استعرض مدير المالية الدكتور محمد السامعي الاجراءات المالية وتنمية الايردات ودور الوحدات الحسابية بالمالية في إعداد البيانات الرقمية شهريا وسنويا والاجراءات المتعلقة بالدورة المالية بالمحافظة.

كما استمع المحافظ من مدير مكتب الخدمة المدنية فضل الشيباني ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل، الى شرح مفصل حول سير العمل ومراقبة الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وكذلك الجهود التي يبذلها مكتب التخطيط لتنسيق جهود وتدخلات المنظمات المحلية والدولية لخدمة الاحتياجات والاولويات التي تهم المحافظة بما ينسجم مع الخطة السنوية للمحافظة 2022م.