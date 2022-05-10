الوزير السقطري يطلع على مشروع تجربة زراعة الخضار بنظام "الهيدروبونك" في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري امس على مشروع تجربة زراعة الخضار بنظام (الهيدروبونك) الممول من جامعة سابينزا الايطالية بمشتل المزارعة منى أحمد الكائن في منطقة قشعيهن بمحافظة سقطرى.



ويعد نظام الهيدروبونك نظام حديث يسهم في تخفيف استنزاف المياه وتسريع إنتاج الخضار، حيث يستخدم فيه المعدات الخاصة والاسمدة الصناعية.

واستمع الوزير السقطري ،معه وكيل محافظة سقطرى العميد الركن صالح السقطري ، وعدد من المسؤولين،من المزراعة منى احمد، على أهم احتياجات المشتل الزراعي والتحديات الماثلة أمامه..موجهاً المختصين في مكتب الزراعة بتلبية احتياجات المشتل وإنشاء خزان مائي فيه.

وتعرف وزير الزراعة، على شتلات أشجار المانجو ومشروع المؤسسة السويسرية "فرنك لينا" المتخصصة بدعم النباتات المهددة بالانقراض عالميا منها اللبان السقطري.

كما تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكي، سير العمل بمكتب الزراعة والري بمحافظة أرخبيل سقطرى، وناقش مع مدير المكتب في المحافظة يحيى بن ماجد، احتياجات المكتب والقطاع الزراعي..مؤكداً حرص الوزارة على تلبية احتياجات المكتب وأولوياته، لانعاش القطاع الزراعي في المحافظة وإلاسهام في تغذية السوق المحلي بالخضار والفواكة.

وأطلع السقطري على أعمال الترميمات الجارية وتأثيت مكتب الزراعة والري في المحافظة..مشيدا بسرعة إنجاز الأعمال وإعادة تأهيل المكتب.