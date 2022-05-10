وزير التخطيط يبحث مع منسق الشؤون الإنسانية التحضير لاجتماع التعاون مع الوكالات الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، امس، مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، أوجه التعاون المشترك والتحضير للاجتماع الخاص لمناقشة وتحديد إطار التعاون مع وكالات الأمم المتحدة للمرحلة المقبلة، بحضور المدراء القُطرين لوكالات الأمم المتحدة.



وجدد الدكتور باذيب، في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، التأكيد على حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط على مواصلة القيام بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب اليمني في عموم أرجاء الجمهورية حتى تحقيق السلام، وكذا حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن لتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة.

وأشاد وزير التخطيط، بالجهود الأممية في إطار سعيها لتحقيق السلام وتدخلاتها الإنسانية والاغاثية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة الحرب .. داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام وإنهاء الحرب والحرص على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة وذات الجدوى لتحقيق التنمية المنشودة وفق رؤية وأولويات الحكومة.