إب..ارتفاع أسعار الدواجن إلى أكثر من الضعف بعد فرض مليشيا الحوثي اتاوات جديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفع أسعار الدواجن في محافظة إب (وسط اليمن)، إلى أسعار قياسية خلال الأيام الماضية، بعد أن فرضت مليشيا الحوثي اتاوات جديدة على بائعي وموردي الدجاج.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن أسعار الدواجن في المحافظة ارتفعت بنسبة وصلت إلى نحو 150 في المئة، ماأدى إلى تكدس المعروض وامتناع المواطنين عن الشراء.



وأضافت أن متوسط أسعار الدجاج المذبوح ارتفع من (2000 ـ 3500ريال) ريال إلى نحو ( 3500 ـ 5500 ريال) في أواخر أيام شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.



وأشارت المصادر إلى أن الزيادة جاءت عقب فرض المليشيا اتاوات كبيرة على موردي وبائعي الدجاج قُدّرت بنحو 300 ريال عن كل حبة دجاج، وانعكست على أسعاره للمستهلكين.



وأدت هذه الزيادة إلى عزوف الناس عن شراء الدجاج الذي يعتمد عليه غالبية السكان نتيجة عجزهم عن شراء لحوم الأبقار والماعز.

