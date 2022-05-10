العنف الأسري.. مواطن يقتل 4 من أفراد أسرته ويصيب 2 آخرين جنوبي شرق الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن على قتل وإصابة 6 من أفراد أسرته في خلافات أسرية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مواطناً يُدعى "محمد قايد نصر العسكري" من منطقة العسكري بمديرية جبل راس (جنوب شرق الحديدة)، أقدم أمس الأول، على إطلاق النار على ستة من أفراد أسرته أثناء خلاف على ميراث.



وأوضحت المصادر أن عملية اطلاق النار تسبب بمقتل شقيقه (سعيد قايد العسكري 60 عاماً) وابن شقيقه (فايز سعيد العسكري 23 عاماً)، وبنت شقيقه (مريم سعيد العسكري 23 عاماً ) وطفل من أفراد أسرته (سلطان سلمان العسكري 11 عاماً)، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بينهم امرأة (خيرة سالم حاجب 60 عاماً)، و(محمد عبدالحفيظ صالح حاجب 20 عاماً).



وأشارت المصادر أن الحادثة تمت أثناء جلسة عائلية لبحث تقاسم الميراث بينهما.



ولفتت المصادر إلى أن الأهالي تمكنوا من القبض على الجاني أثناء محاوله فراره وسلموه إلى أجهزة أمن المديرية.

وخلال السنوات الأخيرة ارتفع منسوب جرائم العنف الأسري وخاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في ظل غياب مؤسسات التقاضي ولجوء الناس إلى حل مشاكلهم بأنفسهم.