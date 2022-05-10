بلادنا تشارك في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء المبادرة الدولية للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

شاركت الجمهورية اليمنية في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء المبادرة الدولية للتنمية التي أطلقها رئيس جمهورية الصين الشعبية العام الماضي على هامش أعمال الدورة السادسة و السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة بوفد ترأسه مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي.



واكد السفير السعدي في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، على أهمية التعاون الدولي لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة..مجدداً الترحيب بالمبادرة بإعتبارها أحدى اليآت التعاون متعدد الاطراف لتسريع تنفيذ اجندة التنمية المستدامة بالتركيز على الاولويات الثمان المتمثلة بالتخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة جائحة كورونا، وتوفيراللقاحات، وتمويل التنمية، ومكافحة التغير المناخي و تعزيز الاقتصاد الاخضر، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والاتصال والتقنية.

وشدد السعدي، على ضرورة زيادة دعم الدول الاقل نمواً لا سيما تلك التي تعيش مرحلة الصراع او ما بعد الصراع والتي ساهمت الصراعات ، بالاضافة الى تفشي جائحة كورونا والمشاكل الناجمة عن التغير المناخي و التحديات الجيوسياسية الاخيرة الى مفاقمة الوضع الانساني فيها و تفشي الفقر و تضاؤل فرص تنفيذ اجدة التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع وزير خارجية الصين ، و الامين العام للأمم المتحدة و عدد من وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين للدول الاعضاء في مجموعة اصدقاء المبادرة الدولية للتنمية.