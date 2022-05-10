العليمي يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة التطورات على الساحة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، مساء امس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانيس غروندبرغ .



وخلال اللقاء جرى مناقشة التطورات على الساحة اليمنية وجهود إحلال السلام، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اختراق الهدنة بشكل يومي.

وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اللقاء بأن استمرار اختراقات العسكرية الحوثية اليومية للهدنة العسكرية والتعنت الكبير والغير المبرر في فتح منافذ مدينة تعز وفتح الحصار الظالم على المدينة ،والاصرار على عرقلة تشغيل رحلات مطار صنعاء وفقا للإجراءات المتفق عليها مع المبعوث الدولي كل هذا يهدد بنسف الهدنة وجهود المبعوث الخاص .

وجدد ان الحكومة اليمنية ملتزمة بما تم الاتفاق عليه بكل حرص ، ولن تكون سببا في تعطيل هدنة انسانية وانها تتعاطى بشكل ايجابي ومرن ومسؤول مع اي مقترحات من شأنها التخفيف من المعاناة الانسانية على أن تكون بعيدة عن الانتقائية باعتبار ان القضايا الإنسانية كل لا يتجزأ .

وشدد على دعوة الميليشيات الانقلابية للالتزام بما تم الاتفاق عليه واعطاء فرصة حقيقية لانجاح الهدنة والبعد عن المزايدات والمراهنات السياسية بعيدا عن معاناة الشعب ومآسيهم .

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد واخلاص من أجل السلام وستظل يدها ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، ويعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية وفق تطلعات الشعب اليمني مطالبا في الوقت ذاته المبعوث الدولي بأن يضع العالم كله أمام الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن ومن يعرقل جهود الهدنة وجهود عملية السلام ، مشيدا بجهود ودعم تحالف دعم الشرعية لجهود السلام التي يقودها المبعوث الخاص.

من جانبه اكد المبعوث الأممي، على مواصلة جهوده للحفاظ على الهدنة الانسانية واستكمال استحقاقاتها الانسانية والعمل للتوصل الى تسوية سياسية شاملة.. منوهاً بتعاون جميع الأطراف لانجاح تلك الجهود.