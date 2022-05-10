عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة: 77% من النازحين في اليمن أطفال ونساء

الثلاثاء 10 مايو 2022

الخليج 365

أظهر تقرير جديد للأمم المتحدة أن النساء والأطفال في اليمن يشكلون نسبة 77‎% من النازحين داخلياً.



بحسب البيانات الأممية، فإن نحو 73% من سكان اليمن (23.4 مليون) يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي، بعد أن اقتُلع النازحون من منازلهم، وانهار الاقتصاد والنظام الصحي بأكمله تقريباً، مما سمح بانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا وفيروس كورونا، دون رادع.

أكثر من 4 ملايين نازح من الأطفال والنساء

وأكد أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة، أن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً.

فيما قدر التقرير أن 77% من 4.3 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، وأن ما يقرب من 26% من الأسر النازحة تتولى مسؤوليتها الآن نساء، مقارنة بنسبة 9% قبل تصاعد الصراع في عام 2015، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية.

كما اعتبر أن هذه الزيادة مؤشر على زيادة هشاشة الوضع بسبب فقدان المعيل من الذكور، في حين أن المواقف المجتمعية التمييزية تجاه مشاركة المرأة الاقتصادية وحركتها بقيت على حالها.

ويقدر عدد النازحين منذ بداية الحرب بنحو 4.3 مليون شخص، يقيم 60 في المائة‎ منهم في مركز محافظة مأرب؛ حيث فروا من جحيم الميليشيا الحوثية التي حولت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.