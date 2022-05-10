عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعوة لمكافحة التطرف.. حكومة اليمن تدين الهجوم الإرهابي بالضالع

الثلاثاء 10 مايو 2022

الخليج 365

أدانت حكومة اليمن العمل الإرهابي الجبان الذي نفذته عناصر تنظيم القاعدة، واستهدف مقر قيادة قوات الحزام الأمني بالضالع جنوب اليمن.



جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة حقوق الإنسان، حول جريمة استهداف تنظيم القاعدة الإرهابي مقر الحزام الأمني في منطقة حكولة بالضالع، والذي راح ضحيته العقيد محمد الشوبجي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب، والنقيب وليد الضامي، نائب قائد قوات الحزام الأمني، وعبدالحميد الدرويش، وإصابة آخرين.

وقتل 7 عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، الجمعة، في أعقاب هجوم مسلح على مقر للحزام الأمني في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

واستهدف الهجوم الإرهابي مقر قوات الحزام الأمني في بلدة حكولة شمالي مدينة الضالع، حيث استخدمت العناصر الإرهابية أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية في هذا الهجوم غير المسبوق في المحافظة المتماسكة أمنيا وعسكريا في وجه الحوثي والقاعدة.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان، أن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية لن تنال من قرار اليمنيين بالسير نحو بناء دولة تنبذ العنف والتطرف بكل أشكاله العدائية.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان الهجوم الإرهابي على مقر الحزام الأمني في الضالع "اعتداء على جميع اليمنين"، وأكدت أن الحكومة لن تقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية لاسيما من الجماعات الإرهابية، ومثل هذا الهجوم الذي يستهدف مؤسسات الدولة.

وأضاف البيان أن هذه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها المحافظات المحررة، بين الحين والآخر تؤكد أن هناك محاولات مستمرة لاستهداف الأمن في المناطق المحررة بهدف إثارة الفوضى وترهيب المواطنين.

ودعا البيان إلى تضافر جهود الجميع من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه وتشديد الإجراءات الأمنية التي تحول دون وقوع مثل هذة الجرائم، التي توافق المجتمع الدولي على إدانتها ومحاربتها لما تمثله من خطر على السلم والأمن الدوليين وما تشكله من انتهاك لحق الحياة والأمن والتنمية.