الباكري والمعوضي يطلعان على مستوى الانضباط الوظيفي في مأرب عقب إجازة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيلا محافظة مأرب عبدالله الباكري ومحمد المعوضي، اليوم، على مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك.



وزار وكيلا المحافظة ، مكتب وزارة الخدمة المدنية بالمحافظة، واستمعا من مدير عام مكتب الخدمة سعود اليوسفي، إلى شرح حول سير عمل لجان الرقابة والتفتيش التابعة لمكتب الخدمة على الوحدات الإدارية والخدمية في عدن، والتي سجلت نسبة حضور65 بالمائة في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة العيد.

وشدد الباكري والمعوضي، على أهمية التزام وانضباط كافة الموظفين في عموم الوحدات الإدارية والمكاتب الخدمية في محافظة مأرب وأداء مهامهم بالشكل المطلوب .. مؤكدا حرص قيادة محافظة مأرب على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل بجميع المجالات.

وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بمأرب، ان برنامج النزول الميداني للجان التفتيش التابعة للمكتب والبالغ عددها ثمان لجان ، يشمل 45 مكتباً ووحدة حكومية ومختلطة خدمية في مأرب على مدى يومين ، للتأكد من الالتزام الوظيفي وأداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.