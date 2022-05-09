رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على ضمان استقلال القضاء ومنع أي تدخل في سير العدالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة الدائم على ضمان استقلال القضاء، ومنع أي تدخل من أي طرف كان في سير العدالة او المساس بحيادية القضاء.



ولفت رئيس الوزراء خلال زيارته، اليوم، لمحكمة الاستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن، الى الجهود المبذولة لتقديم الدعم الكامل لتفعيل أداء كافة الهيئات القضائية في المناطق المحررة بما يكفل حماية الحريات والحقوق المدنية والشخصية والعامة وحقوق الإنسان وحل المنازعات التجارية..مشددا على ضرورة تحديث وتطوير البناء المؤسسي والمنظومة التشريعية للقوانين ذات الصلة بالعمل القضائي.

وتفقد الدكتور معين عبدالملك، سير العمل القضائي والاداري في محكمة الاستئناف..مستمعاً من القضاة والاداريين والمختصين في المحكمة الى شرح عن كيفية سير عملية الفصل في القضايا المنظورة وغيرها من الاجراءات التي تتبعها المحكمة في ارشفة وتوثيق ملفات القضايا الواردة اليها.

واجتمع رئيس الوزراء، ومعه وزير العدل بدر العارضه، بالقضاة والاداريين في المحكمة، حيث تم تداول العديد من القضايا لتسهيل عمل القضاء والمحاكم والنيابات للقيام بدورها، والاهتمام بالكادر القضائي تأهيلًا وتدريبا وحماية، واستحقاقات.

وثمن رئيس الوزراء، حرص رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تذليل كل العقبات لوقف كافة اشكال التعطيل لعمل المحاكم والنيابات وقيام السلطة القضائية بدورها باستقلال وحيادية لخدمة المجتمع والنظر بقضايا الموطنين والبت فيها.. منوهاً بالدور الهام للقضاة والعاملين في السلك القضائي كونهم يحملون مشعل العدل وراية الحق لإنصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين.