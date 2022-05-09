إب.. مليشيا الحوثي تنهب المسافرين نحو 50 مليون ريال خلال شهر رمضان

نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية، نحو خمسين مليون ريال من المسافرين في النقاط وحواجز التفتيش بمحافظة إب (وسط البلاد)، خلال شهر رمضان المبارك.



وتبرر المليشيا نهب المواطنين تحت ذريعة مكافحة التهريب ومنع الإضرار بالاقتصاد الوطني!.



وقالت إحصائية صادرة عن الإعلام الأمني للمليشيا في إب، عن شهر رمضان، أطلع عليها "يمن شباب نت"، إنه تم ضبط (مصادرة) مبلغ 834 ألف ريال من العملة المزيفة فئة (ألف ريال)، ترميز حرف "د"، ومبلغ 5 ملايين و467 ألف ريال من العملة الجديدة.



وشملت الأموال المنهوبة ـ حسب الإحصائيةـ، مبلغ 271 ألف و750 ريال سعودي (الريال بنحو 155)، و3600 دولار أمريكي (الدولار بنحو 550ريالاً)، قالت المليشيا إنها كانت في طريقها للتهريب إلى مناطق سيطرة الحكومة.



يذكر أن مليشيا الحوثي الإنقلابية، كانت قد منعت التداول بالعملة ذات الحجم الصغير في مناطق سيطرتها الأمر الذي تسبب بانقسام مالي أثر على قيمة العملة، كما أقدمت على منع تداول العملات القديمة المطبوعة من البنك المركزي في عدن واستخدمت ذلك ذريعة لنهب المواطنين أموالهم.



وهذه المنهوبات التي أعلنتها المليشيا أقل بكثير مما تنهبه فعلاً من المواطنين في حواجز التفتيش، فضلاً عن الأطنان من البضائع التي تصادرها تحت ذريعة عدم مطابقتها للمواصفات أو التهرب الجمركي.

