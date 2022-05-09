رئيس الوزراء يزور وزارة العدل ويوجه باستكمال تجهيز المبنى وتفعيل العمل في مختلف قطاعاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، ديوان وزارة العدل في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الأداء والخطط التنفيذية لترجمة اهداف البرنامج العام للحكومة في القطاع العدلي.



وطاف رئيس الوزراء بقطاعات الوزارة، واستمع من وزير العدل بدر العارضة والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعات شؤون المحاكم والتوثيق والتخطيط والبنى التحتية والشؤون المالية والإدارية، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، باستكمال تجهيز مبنى الوزارة وتفعيل العمل في مختلف قطاعاتها والربط الشبكي لرفع مستوى الإنجاز والأداء.

وتبادل رئيس الوزراء، التهاني بعيد الفطر المبارك مع القيادات والعاملين في الوزارة، وناقش معهم اليات العمل والتحديات القائمة ومقترحات تجاوزها..مشددا على دور وزارة العدل في دعم واسناد السلطة القضائية في الجوانب ذات العلاقة باختصاص السلطة التنفيذية لتمكين القضاء من القيام بمهامه وواجباته وبما يؤدي الى تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم.

وأشار رئيس الوزراء، الى الدور الحيوي لوزارة العدل في اطار المنظومة العدلية واهمية الارتقاء بالعمل بما يتوازى مع التحديات والصعوبات في الوقت الراهن، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في تطوير المنظومة العدلية.. مؤكدا دعم الحكومة لخطط التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة العدل بهدف تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين والمراجعين.