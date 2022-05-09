محافظ تعز يطلع على استعدادات إجراء امتحانات الثانوية العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مايو 2022

اطلع محافظ تعز نبيل شمسان امس على الاستعدادات والتجهيزات الجارية بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي .



واستمع المحافظ شمسان خلال لقاءه مع قيادة مكتب التربية والتعليم واللجنة الفرعية للاختبارات برئاسة عبدالواسع شداد ورؤساء القطاعات والادارات التربوية بالمحافظة، إلى شرح حول الاعداد المتكامل والتنظيم لاجراء إمتحانات الثانوية العامة لأكثر من 24 الف طالب وطالبة .

ووجه المحافظ شمسان الادارات والمراكز الامتحانية بالترتيب الجيد وضبط سير اداء العملية الامتحانية بالتعاون مع إدارة الشرطة بالمحافظة لتأمين العملية الامتحانية والتشديد على الوقوف أمام ظاهرة الغش ومكافحتها في جميع المراكز الامتحانية ومواجهتها وفقاً للقانون لما فيه إنجاح العملية الامتحانية.

واكد أن مكتب التربية والتعليم أمام تحدي حقيقي لمواجهة ظاهرة الغش والحفاظ على مخرجات تعليمية التي تشكل حجر الزاوية ورأس مال المحافظة العلمي.

عقب ذلك تفقد المحافظ قسم الكنترول وإدارة الإمتحانات والاستعدادات المتمثلة بتجهيز كافة طلبات إجراء الاختبارات النهائية المتعلقة بالمراكز الاختبارية في مديريات المحافظة.