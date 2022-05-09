شرطة أبين: خلية حوثية تقف وراء استهداف طقم لقوات العمالقة في المحفد

اتهمت إدارة أمن محافظة أبين، الإثنين، خلية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف جنوداً من قوات اللواء الرابع عمالقة بمديرية المحفد، متوعدة باجتثاثها.



وقالت في بيان لها نشرته على صفحتها بالفيسبوك، إن الأجهزة الأمنية توصلت للمنفذين والذين يعملون مع خلية وصفها بـ "الإجرامية" تتبع مليشيا الحوثي الإرهابية.



وتوعد البيان، باجتثاث الخلية كما حصل مع خلية مماثلة في مديرية "الوضيع" في وقت سابق.



والسبت، أصيب عدد من أفراد ألوية العمالقة، بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية عسكرية تابعة للواء الرابع عمالقة في مديرية المحفد.

