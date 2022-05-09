شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يجري استعدادات عالية في مختلف الجبهات لخوض حرب كارثية على اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجري مليشيا الحوثي الانقلابية استعدادات عالية لفرض معركة جديدة على اليمنين واسعة النطاق وأكثر شراسة وفتكاً مستغلة الهدنة الأممية التي يلتزم بها التحالف والقوات اليمنية.

ويقول مصدر عسكري إن استحداث مليشيا الحوثي الانقلابية مواقع وخنادق في جبهة ملعا جنوب محافظة مأرب وفي بقية الجبهات بالمحافظة وفي محيط مدينة تعز يؤكد استعدادها لخوض حرب شرسة طويلة الأمد ضد اليمنيين مما سيفاقم معناتهم.

وأكد أن استحداث مليشيا الحوثي مواقع قناصة في محيط مدينة تعز يؤكد عدم نيتها في فتح الطرق ورفع الحصار عن المدينة، كما يؤكد سعيها إلى خنق المدينة وسكانها أكثر ويثبت نيتها في خوض حرب قذرة ضد ابناء المدينة وسكانها.

وأشار إلى أن ما تجريه مليشيا الحوثي من استعدادات جنوب مأرب وفي تعز يجري حالياً في جميع الجبهات في مختلف المحافظات وهو ما يجعل من الهدنة كارثة على اليمنيين حيث منحت المليشيا إلى التقاط انفاسها وتعزيز جبهاتها لإطالة حربها ضد اليمنيين ومضاعفة معاناتهم.

واستغرب المصدر توقف طيران التحالف العربي ومدفعية الجيش والعمالقة عن استهداف تحركات واستعدادات المليشيا التي تجري على قدم وساق وأمام الاعين في مختلف الجبهات.