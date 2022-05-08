الغارديان: خطة أممية بقيمة 80 مليون دولار لوقف التسرب النفطي لناقلة صافر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إنه من المقرر أن تنظم الأمم المتحدة مؤتمرًا نادرًا للمانحين، يوم الأربعاء، في محاولة لجمع 80 مليون دولار (65 مليون جنيه استرليني)، واللازمة لمنع انفجار ناقلة نفط قديمة قبالة الساحل الغربي لليمن، والتسبب في كارثة بيئية يحتمل أن تكون أسوأ بأربع مرات من تسرب إكسون فالديز بالقرب من ألاسكا في عام 1989.

ووفق صحيفة الغارديان البريطانية، فإن الأموال مطلوبة لتفريغ أكثر من 1.14 مليون برميل من النفط التي كانت موجودة في سفينة الشحن المتهالكة صافر لأكثر من ست سنوات؛ بسبب المأزق بين جماعة الحوثيين، والحكومة المدعومة من السعودية بشأن ملكية الناقلة والمسؤولية عنها.

وفشلت جهود وساطة الأمم المتحدة السابقة بشأن المنتج الثانوي المحتمل للحرب الأهلية في اليمن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون الآن على العاصمة صنعاء، لم يتمكنوا من الاتفاق على شروط لمهندسين مفوضين من الأمم المتحدة للصعود إلى السفينة. حيث اعتبر الحوثيون السفينة وحمولتها المربحة ملكا لهم، وورقة مساومة في المفاوضات مع القوات المدعومة من السعودية والإمارات.

وحذر المهندسون الخبراء وخبراء البيئة من أن السفينة عبارة عن قنبلة زمنية غير منفجرة قادرة على التسبب في كارثة بيئية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه إذا تم إطلاق شحنة السفينة في البحر الأحمر، فسوف يفقد أكثر من 200000 صياد وظائفهم، وستكون هناك حاجة إلى 20 مليار دولار لعملية التنظيف.

ولكن بموجب اتفاقية جديدة، تم التفاوض عليها بجد على مدى ستة أشهر من قبل الأمم المتحدة والدبلوماسيين الهولنديين، فإن مؤتمر المانحين الدوليين سوف يهدف إلى جمع 80 مليون دولار المطلوبة لتفريغ النفط الخام الخفيف. ووفق الغارديان، الخطة هي من بنات أفكار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، الذي يزعم أنه يحظى بدعم الحكومة المدعومة من السعودية، والحوثيين.

ووقع الحوثيون مذكرة تفاهم في 5 مارس تسمح للأمم المتحدة بنقل حوالي 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة التي تقطعت بها السبل على بعد 8 كيلومترات من ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون. وسيتم نقل النفط إلى سفينة آمنة تبقى في مكانها. كما سيتم شراء ناقلة جديدة للحوثيين في غضون 18 شهرًا لتحل محل صافر ، وبالتالي تزويدهم بالتأمين بأنهم سيكونون قادرين على تشغيل صناعة تصدير النفط المربحة عندما تنتهي الحرب الأهلية. وسيتم سحب السفينة صافر وبيعها للخردة. حيث لن يتحمل الحوثيون أي مسؤولية قانونية أو تجارية.

وقال جريسلي إن الأزمة كانت ملحة "منذ مارس، حيث أكدت بعثة بقيادة الأمم المتحدة إلى شبه جزيرة رأس عيسى أن الناقلة العملاقة البالغة من العمر 45 عامًا تتحلل بسرعة. وهي معرضة لخطر وشيك يتمثل في انسكاب كمية هائلة من النفط بسبب التسربات أو الانفجار". وقالت الأمم المتحدة إن الهواء الخامل على السفينة الذي يمنع الانفجار قد يتبدد في العادة.

وقال دوج وير من مرصد الصراع والبيئة: "في حين أن البعض قد يشكك في تكلفة الـ80 مليون دولار للخطة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد الذي تشكله صافر، فإن تكاليف عدم اتخاذ أي إجراء - والتي تبدأ من 20 مليار دولار لإدارة عواقب الانسكاب الكارثي -ستكون أكبر بكثير. لقد شاهد العالم هذا الوضع يزداد خطورة مع مرور كل شهر، ومن الأهمية بمكان أن يقدم المانحون الأموال اللازمة للسماح لهذه الخطة العاجلة بالمضي قدمًا هذا الصيف".

وقالت منظمة السلام الأخضر، إن خطة الأمم المتحدة يجب أن تنفذ قبل أكتوبر "عندما تكون الرياح والتيارات شديدة الخطورة وتعيق أي عملية إنقاذ. ولا يمكن أن يكون الافتقار إلى التمويل ذريعة للفشل".

يعني عدم توفر وقود الديزل أن محركات الناقلة صافر لم يتم تشغيلها منذ عدة سنوات، وقد تعرض الهيكل للرطوبة والتآكل مع القليل من الصيانة أو غيابها كليا. وقد يؤدي الانسكاب الكبير إلى إغلاق موانئ الحديدة والصليف - وهما نقطتان أساسيتان للواردات التجارية وتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة. واعتمادًا على الموسم والرياح والتيارات السائدة، يمكن أن يضرب التأثير البيئي المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، فضلاً عن تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ووفق الصحيفة، لا يزال البحر الأحمر شديد التنوع البيولوجي، مع وجود الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية والعديد من الأنواع المتوطنة.

يأتي مؤتمر المانحين في وقت أول وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد في اليمن منذ ست سنوات وتغيير تحت إشراف السعودية في قيادة حكومة عدن. حيث تم تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد من سبعة أعضاء مناهض للحوثيين، وهي خطوة تنطوي على تخلي الرئيس عبد ربه منصور هادي عن سلطاته التنفيذية.

https://www.theguardian.com/world/2022/may/08/un-leads-65m-plan-to-stop-huge-oil-spill-off-yemen-during-first-ceasefire-in-six-years