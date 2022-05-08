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شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي يعلن استقالته من منصبه ويمهل السلطات أسبوعين (وثيقة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مسؤول حكومي تقديم استقالته من منصبه، مطالبًا بإيجاد بديل خلال أسبوعين من تاريخ الاستقالة.
وقدم مدير عام مستشفى عسيلان، بمحافظة شبوة، سالم فرج سعيد، استقالته من منصبه، موجهًا خطابه إلى مدير المديرية ومدير مكتب الصحة، ومحافظ المحافظة، بحسب وثيقة متداولة.
وبرر فرج، استقالته بتاريخ 7 مايو 2022 بعدم قدرته على الاستمرار في إدارة المستشفى، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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