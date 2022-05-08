صندوق صيانة الطرق يقوم بصيانة وإعادة تأهيل الخط المؤدي نحو قصر المعاشيق في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية وبتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بصيانة واعادة تأهيل الخط المؤدي إلى قصر المعاشيق في مديرية صيرة. وباشرت الجهة الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بصيانة الخط بدءاً من مدخل قصر المعاشيق نحو جولة مستشفى عدن العام. وتقوم المؤسسة على اعمال قلع الاسفلت القديم وتسويته تمهيداً لسفلتت الخط بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك. يذكر أن صيانة وإعادة تأهيل الخط المؤدي نحو قصر المعاشيق تأتي ضمن خطة طموحة أعدها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن لعام 2022م الذي سيشهد العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق بعموم المناطق المحررة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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