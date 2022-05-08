شكرا لبحثكم عن خبر مستشفى الجمهورية بعدن يوضح بشأن نفاد مواد الغسيل الكلوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – عمرو قريش

أصدرت إدارة هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن، توضيحًا حول ما تم تداوله بشأن نفاد مواد الغسيل الكلوي في المركز الواقع داخل نطاقها، ما يهدد بإقفاله.

وأوضحت إدارة المستشفى بأن عدد الحالات التي يستقبلها مركز الغسيل الكلوي في ازدياد مستمر، وصل إلى 98 حالة جديدة يوميا، مما يشكل عبئًا كبير على المستشفى.

وقالت الإدارة إن مركز الغسيل في مستشفى الجمهورية استمر في استقبال الحالات الجديدة بناءً على توجيهات الحكومة، حسب وعدها بأنها سوف تتكفل بجميع تكاليف الغسيل ومستلزماته، إلا أنه لم يحصل من ذلك شيء إلى يومنا هذا؛ مما أدى إلى توقف الشركة الموردة لمواد الغسيل عن توفير مواد غسيل حتى يتم سداد المديونية.

وأكدت إدارة المستشفى بأنها بعثت رسالة رسمية إلى معالي وزير الصحة العامة والسكان لتضع الأمر بين يديه كونه الجهة الحكومية المسؤولة عن المستشفى؛ نظرا لنفاد مواد الغسيل بالقريب العاجل وأن المركز مهدد بالإغلاق ما لم يتم التدخل السريع والعاجل وتسديد المديونية للشرة المتفق معها.

وأشارت الإدارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست مسؤولة عن توفير مواد الغسيل بل إنها ساهمت بتوفير بعض مواد الغسيل لتقديم الغسيل الكلوي للمرضى المصابين والمرتادي على المركز.

وناشدت إدارة المستشفى جميع الجهات المختصة بسرعة التحرك وتوفير مواد الغسيل الكلوي الذي لا غنى عنها ليبقى مريض الفشل الكلوي على قيد الحياة.