وصول د.يحي الشعيبي إلى العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - *وصول أ.د يحيى الشعيبي الى عدن* وصل امس الى محافظة عدن أ. د يحيى الشعيبي الى محافظة عدن قادما من جمهورية المانيا الاتحادية. ويشغل الشعيبي منصب سفير الجمهورية اليمنية لدى المانيا. وعمل الشعيبي خلال السنوات الماضية محافظا لعدن..و وزير للتربية و وزير للتعلم العالي وأمين امانه العاصمة. ويعد الشعيبي واحدا من الشخصيات التي تحظى بسمعة طيبة وحضور ايجابي على الساحة السياسية

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