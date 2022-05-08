البحسني يكرم نقطة مركز بلفقيه إثر إحباطها أكثر من 25 عملية تهريب مخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كرّم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، بمدينة المكلا، نقطة مركز بلفقيه التابعة لكتيبة المحافظ، ومنح قيادتها درع المنطقة العسكرية الثانية.



ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أفراد النقطة خلال شهر رمضان المبارك، المتمثل في ضبط أكثر من 25 عملية لتهريب الحشيش والمخدرات.

واطلع اللواء الركن البحسني، على مستوى أداء نقطة بلفقيه وانضباط قيادتها وأفرادها والنجاحات التي حققتها.

وقال: "اليقظة مهمة جدًا في هذه الظروف، والأعداء سيبحثون عن طرق وأساليب جديدة للنيل من المواطنين ومن أمنهم، من خلال الترويج والتهريب للمخدرات التي باتت تنتشر مؤخرًا" .. حاثًا قيادة وأفراد النقطة والنقاط كافة على التركيز والانتباه لمنع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.

وحيّا البحسني، قيادة وأفراد النقطة على الجهود المبذولة والنجاح المحقق المتمثل بضبط أكثر من 25 عملية تهريب للممنوعات خلال الشهر الكريم .. مشددًا على رفع مستوى اليقظة والانضباط لإحباط أي محاولة من القوى الإرهابية أو التي تريد الخراب للشباب والمجتمع من خلال القيام بعمليات التهريب للحشيش وغيرها من المخدرات.