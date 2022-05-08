شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة رئاسة مجلس الشورى تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دان هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني بأشد العبارات ما تعرضت له جمهورية مصر العربية الشقيقة من عمل ارهابي آثم استهدف إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء، ما أدى إلى استشهاد وجرح ضباط وجنود مخلصين من جيش مصر العظيم أثناء أدائهم لواجبهم الوطني.



وقالت هيئة رئاسة مجلس الشورى في بيان وفقا ل وكالة الأنباء " إننا إذ نسطر هذه الإدانة فإننا نؤكد على تضامننا الكامل مع أشقائنا في جمهورية مصر الحبيبة قيادة وحكومة وشعبًا ضد هذه الأعمال الإجرامية.. مؤكده وقوف اليمن مع جمهورية مصر العربية لمواجهة كافة الأعمال التخريبية التى تحاول العبث والمساس بأمنها وإستقرارها وعراقتها وتاريخها ومكانتها وعجلة تطورها.