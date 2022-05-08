شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتدخل لإشعال اسعار الدواجن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر اقتصادية أن مليشيا الحوثي فرضت رسوماً مالية كضرائب للدواجن الداخلة إلى العاصمة صنعاء بنسبة فاقت 300 % بعد أن كانت بعشرة ريالات في 2010.

وأفادت المصادر أن المليشيا تتحصل على 600 مئة مليون ريال يمني يومياً رسوم وضرائب دخول نحو مليوني دجاج حية ومجمدة إلى صنعاء فقط أي ما يعادل نحو 18 مليار ريال يمني شهرياً دون احتساب بقية المناطق التي تسيطر عليها.

وتسببت الرسوم الجمركية على الدواجن بارتفاع كبير في أسعارها في الأسواق الأمر الذى أدى إلى ضف القدرة الشرائية لدى المستهلكين ، إذ ارتفع سعر الدجاجة الصغيرة الواحدة من 1500 ريال إلى 1800 و2000 ريال ووصلت حتى 2500 ريال بنسبة تجاوزت 30 %.