شكرا لبحثكم عن خبر مصدر يكشف موعد دخول مليارات الدعم السعودي الإماراتي إلى حساب البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عن موعد دخول الوديعة السعودية - الإماراتية حسابات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن . وقالت المصادر بحسب ما نقله عنها الزميل فواز الحنشي إن الوديعة السعودية الإماراتية ستدخل حسابات البنك المركزي بعد شهر تقريباً. وكانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي غداة اعلان الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي مكون من ٨ أشخاص بقيادة رشاد العليمي .

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