البركاني يعزي رئيس مجلس النواب المصري باستشهاد عدد من الجنود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي، باستشهاد وإصابة عدد من أبناء القوات المسلحة المصرية، جراء الهجوم الإرهابي الجبان الذي ارتكبته العناصر الإرهابية في محطة لرفع المياه غرب سيناء.



وأكد رئيس مجلس النواب، أن مصر صلبة شامخة في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والشر، مؤكداً أنها لن تنال من مصر وشعبها أي محاولات من أعداء الإنسانية والحياة، وأن ما يقوم به رجال القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة من تصدٍ بطولي للعمل الإرهابي الغادر ينم عن عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة المصرية قوامها التصدي بكل حسم للإرهاب الأسود بكافة أشكاله وصوره.

وأضاف "إنني باسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي والجبان.. ونؤكد أنه لن ينال من عزم الدولة المصرية وعروبتها وتاريخها وقواتها المسلحة وشرطتها على دحر الإرهاب، ولن توقف الشعب المصري عن مسيره نحو البناء والتنمية".

وقال البركاني في البرقية: لقد آلمنا جميعاً هذا الحادث الإرهابي والمصاب الجلل، ونتوجه لمعاليكم ومن خلالكم إلى حكومة وشعب مصر العظيم بخالص العزاء والمواساة.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويشفي الجرحى، وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.