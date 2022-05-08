شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام ينتزع 998 لغما حوثيا بالأسبوع الأول من مايو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2022م، 998 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن.



وأشار المركز في بيان صادر عنه، إلى أن من بين الألغام 677 لغمًا مضادًا للدبابات، و 321 ذخيرة غير متفجرة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 336 ألفًا و 891 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.