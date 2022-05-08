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إب.. مليشيا الحوثي تختطف ناشط إعلامي انتقد محاولات تطييف المجتمع

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المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإيرانية، ناشط إعلامي بمحافظة إب (وسط اليمن)، على خلفية منشورات ناقدة لمحاولات المليشيا تطييف المجتمع.
 
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي بمدينة إب، اختطفت الناشط عبدالله باسلامة، واقتادته إلى سجن الأمن السياسي.
 
وأوضحت المصادر أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية آرائه ونشاطه الإعلامي في صفحته على "فيسبوك"، وانتقاده محاولات المليشيا تطييف المجتمع وإحداث تغيير مذهبي في المحافظة.
 
وكانت مليشيا الحوثي قد كثفت منذ بداية شهر رمضان المبارك من محاولات تطييف المجتمع وصبغه بالصيغة الطائفية الشيعية، غير أن تلك المحاولات قوبلت برفض شعبي كبير.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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