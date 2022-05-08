‏الارياني يحذر من التعامل مع المواقع الصفراء التابعة لمليشيا الحوثي واستقاء الاخبار من مصادرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، كثفت نشر الشائعات والاكاذيب عبر وسائلها الاعلامية والمواقع الصفراء التابعة لها في محاولة بائسة لخلط الاوراق، وخلق الفتنة بين المكونات السياسية والوطنية، بعد التئامها التاريخي في المشاورات اليمنية-اليمنية بالرياض وتحت سقف مجلس القيادة الرئاسي"‏.



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الممارسات تؤكد حجم القلق الذي ينتاب مليشيا الحوثي الارهابية من طي اليمنيين لصفحة الماضي، ولم شملهم ، وتوحيد كلمتهم وموقفهم في مواجهة الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني الذي يستهدف هويتهم الوطنية والعربية"‏.

وحذر الارياني من التعامل مع تلك الاكاذيب والشائعات الرخيصة، مجددا الدعوة لكافة الوسائل الاعلامية والصحفيين والاعلاميين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء الاخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الدعايات والاراجيف التي تنشرها مواقع وصفحات مليشيا الحوثية الصفراء.