مليشيا الحوثي ترتكب 126 خرقاً للهدنة الاممية خلال 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بها وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار.



واوضحت قوات الجيش الوطني في تقرير لها، بان المليشيات الحوثية ارتكبت 126 خرقاً للهدنة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين ( 5 – 6 مايو)، منها 36 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و27 خرقاً في جبهات محور تعز، و24 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و11 خرقاً في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة كتاف البقع شمال محافظة صعدة.

واشار التقرير الى ان الخروقات تنوّعت بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع عسكرية لقوات الجيش، واستهداف مواقع في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة وأسفرت إحدى الهجمات الجوية عن إصابة جندي من أبطال قوات الجيش في منطقة الحيمة محافظة تعز.

ولفت التقرير، الى استمرار المليشيا الحوثية في استحداث مواقع عسكرية ونشر قناصة ومدافع وعيارات وشق طرقات فرعية، إضافة الدفع بتعزيزات كثيفة بينها عربات (بي ام بي) وأفراد إلى مختلف الجبهات وبالأخص جبهات محور تعز، والدفع بمجاميع مسلحة من عناصر المليشيات للتمركز في مرتفعات مطلة على المنفذ الذي بادرت القوات المشتركة لفتحة من طرف واحد (خط حيس- الجراحي).