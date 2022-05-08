شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من افراد الجيش المصري، جراء المواجهات مع العناصر الإرهابية.



واكدت وزارة الخارجية في بيان لها، وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، وتاييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وجددت وزارة الخارجية، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره..معبرة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا..متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.